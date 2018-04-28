Людей, которые участвовали в ВОВ, можно найти по фамилии

Людей, которые участвовали в ВОВ, можно найти по фамилииСуществует ряд людей, которые не знают множество фактов и событий, касающихся ВОВ и других войн. Начиная от офицерских званий и заканчивая униформой.

Ответы на вопросы, которые возникают в связи с пробелами в области знаний о тех или иных войнах, можно наблюдать на сайте rkka.ru. В нем расположена информация об истории, начиная с 1918 года вплоть до 1945 года. В эти даты, безусловно, входят: Гражданская, Советско-польская, Финская, Советско-японская войны и Великая Отечественная война.

Важно, что на сайте есть списки различных групп людей, в которых могли бы состоять ваши близкие, которые боролись за свою страну. Такие списки как репрессированные военнослужащие Красной Армии, бронетанковые и механизированные войска и т.д. могут способствовать обнаружению людей, тем более для этого есть удобная панель с поиском по фамилии.