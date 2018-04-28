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Китаец 36 лет копал канал на склоне горы, чтобы провести в деревню воду
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Китаец 36 лет копал канал на склоне горы, чтобы провести в деревню воду 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
У каждой нации есть свои собственные представления о том, что нужно делать своими руками. Кто-то до победного конца ждет у моря погоды, другие надеются, что работу выполнит тот дядя. Китайцы же привыкли полагаться только на себя.
В середине прошлого века один из жителей горной провинции Гуйчжоу решил выкопать для своей деревни канал для воды. В ту пору доступа к водоему у жителей деревни не было совсем и мужчина принялся за работу сам. Постепенно жители опомнились и принялись помогать самоотверженному односельчанину.
Собственный водоем всегда был для них несбыточной мечтой — и только посмотрите, что смог сделать всего один человек для ее реализации. Для достижения цели им понадобилось ни много ни мало — 36 лет.
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