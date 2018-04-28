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Подскажите эффективный способ борьбы с олёнкой мохнатой
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Подскажите эффективный способ борьбы с олёнкой мохнатой
7dach.ru
1 час назад
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7dach.ru
Подскажите эффективный способ борьбы с жуком, который ест цветы, — олёнкой мохнатой (бронзовкой мохнатой). Брызгать не решаюсь из-за пчел и других опыляющих насекомых. Но один такой жук делает много бед.
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