Подскажите эффективный способ борьбы с олёнкой мохнатой

Подскажите эффективный способ борьбы с жуком, который ест цветы, — олёнкой мохнатой (бронзовкой мохнатой). Брызгать не решаюсь из-за пчел и других опыляющих насекомых. Но один такой жук делает много бед.