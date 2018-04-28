Реактивные кресла, мусорки-роботы: тюменцы создали профессии будущего

Я училась в одноэтажной деревянной школе, спортзал которой выглядел, как загон для скота. После нашего выпуска школу отремонтировали, так что сейчас там намного приветливее, приятнее — в общем, сносно и даже современно. Беда лишь в том, что во время учебы я думала, что школа — образцовая, и что грубые батареи, «украшающие» коридор, вовсе не повод для насмешек, а напротив — повод для гордости. Поэтому, когда я бываю в таких учебных заведения, как, например, Физико-математическая школа в Тюмени , начинаю мысленно устраивать «плач Ярославны».

Здесь учатся одаренные дети (хотя в моем понимании любой человек, мало-мальски разбирающийся в физике или математике, уже не такой, как все простые смертные). Здесь даже мусорки при входе в школу сделаны в виде причудливых роботов, которые будто левитируют, что уж говорить об интерьерах… Не скамейки, а целые плюшевые сады. Не простые картины на стенах, а выставки современного искусства. На подоконниках вместо горшков с геранью — оригами. А вместо коридорной пустоты, заполненной лишь детским криком, шахматные доски и диваны-арки, где во время перемены можно поиграть на гитаре.

Накануне здесь прошла деловая игра для учащихся шестых классов в рамках проекта «Я верю в будущее». Я настолько не люблю детей, подростков и студентов (да-да, помню свой несносный характер в этом возрасте), что иду на подобные мероприятия, скрипя сердцем. Но в данном случае меня зацепила новость о том, что дети займутся «разработкой» профессий будущего (2035 год!). В анонсе говорилось о программисте интеллектуальной пыли и специалисте, который будет лечить от цифровой зависимости. Последний, конечно, и сейчас полезен, но что теперь…

Результат слегка разочаровал. Почему-то я всегда жду от детей немного большего, чем они по факту могут выдать. Кажется, дети, которым в том же 2035 году исполнится 29-30 лет, сейчас должны мыслить по максимуму нестандартно. В итоге, ребята, разбившись на 4 команды («Верим в Советский Союз», «Смешарики будущего», «Франция», «Япония») придумали 4 профессии будущего:

кибер-био-дворник-Валера

ГНП (генератор новых профессий)

программист-эколог

биохимик

Первый вариант если не удивил, то, безусловно, рассмешил. Валера, по мнению ребят, должен хорошо прыгать в длину, проявлять находчивость и создавать «очищающие» клетки. ГНП тоже хорош: он универсален и призван читать мысли людей, чтобы изобретать новые профессии и сохранять уже существующие. Мне понравилось, что один из презентующих эту профессию сказал, что в будущем должны преобладать специалисты, заботящиеся о природе. «IT-технологии — это, конечно, хорошо, но и природа не менее важна», — пояснил ребенок.

Несмотря на скучное название, свой голос (если бы было предусмотрено голосование), я отдала бы за программиста-эколога. У него есть клавиатура без символов и специальные очки, с помощью которых эти символы можно увидеть. А еще у программиста-эколога есть плащ, который в мгновение ока может изолировать его от внешнего мира и любых факторов раздражения. Не профессия, а мечта. Обязанности тоже неплохие: наполнять сердца роботов добротой, чтобы те очищали мир от всякого мусора (главное, чтобы рано или поздно роботы не посчитали мусором людей…).

В любом случае, мероприятие нужное, и его организаторам стоит сказать огромное спасибо. Детям время от времени необходимо участвовать в такого рода брейн-рингах, чтобы отвлечься от учебного процесса. Ведь именно смена деятельности, пусть даже всего на 1,5 часа, способствует генерированию новых идей. В целом-то, задумка замечательная, ведь все мы рано или поздно задумываемся, что ждет нас в будущем, какие профессии появятся, а какие отправятся на свалку времени. Никому не хочется отправляться на свалку вместе с ненужными профессиями… Правда?

Кибер-био-дворник-Валера, ГНП, программист-эколог и биохимик… Пора задуматься о переквалификации…