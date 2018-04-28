Флаконы с жидкостью для вейпа с экстази изъяли у пассажира из Амстердама на Шереметьевской таможне

Флаконы с жидкостью для вейпа с наркотиками изъяли у прибывшего из Амстердама гражданина РФ на Шереметьевской таможне, сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Амстердам-Москва сотрудники Шереметьевской таможни выявили 30-летнего гражданина РФ, пытавшегося провезти наркотические средства. Так, пассажир проследовал на «зеленый коридор» где и был остановлен сотрудниками таможни. В ходе таможенного досмотра двух мест багажа были обнаружены три пластиковых флакона, внутри которых находилась жидкость зеленого цвета со специфическим запахом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проведенный экспресс-анализ дал положительный результат на наличие наркотических средств, а именно МДМА/Экстази.

«В своем объяснении пассажир сообщил, что приобрел данные флаконы в Амстердаме, и они являются ароматической жидкостью для вейпа. В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства», — пояснили в пресс-службе.