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Флаконы с жидкостью для вейпа с экстази изъяли у пассажира из Амстердама на Шереметьевской таможне
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Флаконы с жидкостью для вейпа с экстази изъяли у пассажира из Амстердама на Шереметьевской таможне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Флаконы с жидкостью для вейпа с наркотиками изъяли у прибывшего из Амстердама гражданина РФ на Шереметьевской таможне, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Амстердам-Москва сотрудники Шереметьевской таможни выявили 30-летнего гражданина РФ, пытавшегося провезти наркотические средства. Так, пассажир проследовал на «зеленый коридор» где и был остановлен сотрудниками таможни. В ходе таможенного досмотра двух мест багажа были обнаружены три пластиковых флакона, внутри которых находилась жидкость зеленого цвета со специфическим запахом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что проведенный экспресс-анализ дал положительный результат на наличие наркотических средств, а именно МДМА/Экстази.
«В своем объяснении пассажир сообщил, что приобрел данные флаконы в Амстердаме, и они являются ароматической жидкостью для вейпа. В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства», — пояснили в пресс-службе.
На таможне добавили, что в настоящее время в соответствии с УПК РФ материал проверки по факту перемещения наркотических средств передан в СО ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево для принятия окончательного решения.
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