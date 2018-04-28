Троллейбусы обкатали продленный маршрут №18

28 апреля троллейбусы, обслуживающие маршрут №18, впервые доехали до микрорайона Кошелев, новой конечной точки этого маршрута. Фото В. Витькова «Сегодня техническая обкатка, завтра планируем ходить. Но дождемся вечера, проанализируем результаты», — сообщил в «Фейсбуке» директор Управления калужского троллейбуса Вадим Витьков. Предполагалось, что продленный троллейбусный маршрут заработает сразу после завершения реконструкции будущего Правобережного проспекта. Однако сроки были сдвинуты из-за того, что пришлось перекладывать кабельные линии.