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Медведев заявил о необходимости прагматичного ответа на хамское поведение США
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Медведев заявил о необходимости прагматичного ответа на хамское поведение США 

RT на русском 1 час назад
Контрсанкции России в отношении США являются чувствительным моментом, они не должны пойти во вред стране. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу».
Он отметил несколько моментов, из которых надо исходить при принятии законопроекта о контрсанкциях.
«Первое, я об этом уже говорил: ни в коем случае нельзя навредить самим себе, потому что мы должны быть прагматичными. Даже если нас что-то раздражает, а ведут они себя, ещё раз подчеркиваю, по-хамски, всё равно нельзя вредить самим себе», — цитирует Медведева РИА Новости.
По его словам, российские ответные меры также должны носить чувствительный характер для США.
«Во-вторых, ответ должен быть или симметричным, или асимметричным, но он должен быть достаточно чувствительным. Чего ради просто, так сказать, покусывать, если это ни к чему не приведёт? Это всё-таки должны быть чувствительные меры. Поэтому всё это необходимо ещё раз взвесить и обсудить», — пояснил глава правительства.
Ранее источник сообщал, что Совет Федерации может направить в Госдуму заключение по поводу закона о контрсанкциях в субботу, 28 апреля.
Комитет Совета Федерации по обороне одобрил законопроект о контрсанкциях.
RT на русском: последние новости
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