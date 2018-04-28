Депутат Госдумы попросил убрать мусор в Саратове

Николай Панков отметил личное участие мэра областного центра Михаила Исаева в городских субботниках.

Однако некоторые администрации районов Саратова не совсем вовремя вывозят собранный таким образом активными горожанами мусор, — считает парламентарий.

«21 апреля в Саратове прошел городской субботник. Глава Саратова лично принял участие в городском субботнике. Его примеру последовали многие заводчане, которые вышли в свои дворы и навели порядок, потому что хотят жить в чистом городе», — пишет в своем блоге «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.

Однако, спустя неделю, набитые листвой и прочим мусором мешки все еще лежат на обочинах дорог. Никто не торопится вывезти их на свалку. Видя такое отношение к происходящему, депутат ГД РФ полагает, что «вряд ли горожане в следующий раз захотят помогать городу».