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Депутат Госдумы попросил убрать мусор в Саратове
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Депутат Госдумы попросил убрать мусор в Саратове 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Николай Панков отметил личное участие мэра областного центра Михаила Исаева в городских субботниках.
Однако некоторые администрации районов Саратова не совсем вовремя вывозят собранный таким образом активными горожанами мусор, — считает парламентарий.
«21 апреля в Саратове прошел городской субботник. Глава Саратова лично принял участие в городском субботнике. Его примеру последовали многие заводчане, которые вышли в свои дворы и навели порядок, потому что хотят жить в чистом городе», — пишет в своем блоге «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.
Однако, спустя неделю, набитые листвой и прочим мусором мешки все еще лежат на обочинах дорог. Никто не торопится вывезти их на свалку. Видя такое отношение к происходящему, депутат ГД РФ полагает, что «вряд ли горожане в следующий раз захотят помогать городу».
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