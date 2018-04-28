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Прокуратура проверила ритуальные агентства и кладбища в Красноярском крае
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Прокуратура проверила ритуальные агентства и кладбища в Красноярском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Плановая прокурорская проверка участков захоронений прошла в Красноярском крае на предмет соответствия их закону о похоронном деле. Выявлены многочисленные нарушения, сообщили в краевом ведомстве.
Выявлено более 850 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 259 представлений
— прокуратура Красноярского края.
Среди наиболее распространенных нарушений специалисты отметили хаотичность расположения участков погребения, отсутствие паспортов захоронений и книг регистрации умерших. Многие могилы устанавливались вопреки экологическим и санитарным нормам — как правило, исключительно по желанию родственников усопших. Во многих районах проверка обнаружила откровенно захламленные кладбища с большим количество заброшенных могил и мусора.
Ритуальные организации тоже попали на штрафы: там не предоставляли перечни услуг, книги отзывов и предложений, образцы договоров и квитанций. А машины, сдаваемые в аренду для перевозки тел, не мылись и не дезинфицировались.
Добровольцев для уборки бесхозных могил ветеранов ВОВ ищут в красноярской администрации. Речь идет об умерших ветеранах, оставшихся без родных и близких.
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