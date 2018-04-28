Парк «Фили» приглашает на Первомай окунуться в атмосферу ретро

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Московский парк «Фили» приглашает горожан и гостей столицы отпраздновать Первомай в атмосфере ретро. Об этом сообщил в субботу ТАСС исполняющий обязанности директора парка Азамат Чуков.

"Мы решили отпраздновать День весны и труда в стиле ретро, подарив нашим гостям возможность окунуться в ностальгическое настроение", — сказал он. Москвичи смогут увидеть в парке красочные декорации с ретро-мотивами и услышать мелодии 30-60-х годов, передающие дух той эпохи.

"Состоится концерт, в котором выступят музыкально-танцевальные коллективы с ретро-программами, анимационная программа позволит всем желающим вспомнить дворовые игры тех лет, а участники увлекательных ретро-мастер-классов окунутся в творческую атмосферу кружков

"Умелые руки", — пояснили в дирекции парка. В частности, здесь ожидаются выступления музыкальных групп Dezery, «Неоновый город», Stereo Drive, Gramsky, кавер-группы PickUp Band. Театр «Музико» покажет музыкальный спектакль.

Не менее интересной ожидается на Первомай и программа в парке имени 50-летия Октября, который административно относится к парку «Фили». Здесь пройдет «Бал цветов» — мероприятие, включающее в себя многочисленные цветочные декорации и мастер-классы по изготовлению цветов из различных материалов.

"Вкупе с романтичной музыкой это создаст праздничное настроение стремительно приближающегося лета, а сказочную ауру парка добавят аниматоры-цветочные феи со своими волшебными играми", — рассказали в дирекции. Также в рамках бала ожидается концертная программа, а посетители смогут принять участие в танцевальном флешмобе.

В Парке Олимпийской деревни, также относящемуся к парку «Фили», 1 мая расскажут историю становления этого праздника в нашей стране. «Потеряв свою политическую окраску, Первомай стал еще более привлекателен и любим в народе», — уверены в дирекции. В парке Олимпийской деревни гостей ожидает праздничная концертная программа, которая покажет, как это событие менялось с 1960-х годов и по наши дни.