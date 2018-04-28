Сейфы для дома и дачи

При выборе сейфа обратите внимание на уровень защиты и особенности эксплуатации сейфа, а именно на:

• сертификацию — только обязательная в РФ , или добровольная российская, по европейскому или иному зарубежному стандарту;

• тип установки — мебельный, встраиваемый, напольный;

• огнестойкость — сколько времени и в какой степени сейф защищает ценности от пожара;

• взломостойкость.

Сертификация сейфов

Для определения технических характеристик разработан российский ГОСТ Р 50862-2012, основывающийся на евростандартах EN 1143-1 и EN 1047-1. Некоторые российские производители (например, компания «Промет», официальным дилером которой является магазин «Евросейф» сертифицируют продукцию добровольно, так как уверены в ее качестве. Объективный независимый стандарт РСБ-С был разработан Ассоциацией производителей сейфов РФ на базе еврокритериев ЕСВ-S. Прошедшим испытания моделям присваивают уникальный номер идентификации. Для квартиры, дома — это оптимальный, надежный вариант.

Если нужно защитить ценности, насколько возможно, стоит обратить внимание на сейфы, прошедшие испытания. Им выдают сертификаты ЕСВ-S, подтверждающие устойчивость к взлому, воздействию огня. Они есть, к примеру, у сейфов MDTB и Valberg серии «Гарант Евро», прошедших проверку в Европе.

Тип установки

Крепление сейфов регламентировано ГОСТ Р 50862-2012, гласящим, что сейфы весом до 1 тонны должны оснащаться отверстиями для анкерных болтов, выдерживающих нагрузку 5 тонн на отрыв. Это предупредит вынос изделия из дома с целью его вскрытия. Домашние сейфы по типу установки делятся на:

• Мебельные с креплением к стене или полу, возможной установкой в шкафу или на столе: недорогие, с минимальной защитой. Хорошее сочетание качества и низкой цены демонстрируют, к примеру, легкие модели AIKO T17 — T40;

• Встраиваемые — оптимальны для частных домов, для панельного здания подойдут неглубокие модели Valberg AW-1 или Valberg AW, которые армируются в стены (при этом важно помнить, что капитальные стены нельзя разрушать);

• Отдельно стоящие — их нужно закреплять к полу или стенам.

Огнестойкость сейфов для дома и дачи

Чем больше опасность пожара, тем выше должна быть у сейфа сопротивляемость длительному воздействию огня. Говоря про огнестойкость, учитывают не только время теплового воздействия, но и характер содержимого.

Для квартиры в доме с качественной пожарной сигнализацией можно ограничиться моделью, обеспечивающей сохранность содержимого до 30 минут, а для частного дома или дальней дачи понадобится большая защита. Подойдет, к примеру, серия Valberg «Гранит», защищающая от пожара 30 минут и, к тому же, устойчивая к взлому.

Различают шесть классов устойчивости к огню — Б (30, 60, 90, 120) для бумажных носителей, ДИС60 и ДИС 120 (для магнитных носителей). Оптимальны для дома сейфы 30Б-90Б, с пространством между стенками, заполненным огнеупорным бетоном, пеной, гипсокартоном. Нужно позаботиться и о защите притвора двери.

Для этого используют тепловые замки, состоящие из нескольких переходов и специальные теплоизолирующие прокладки. Например, у надежных, тяжелых моделей Valberg «Кварцит» по контуру двери предусмотрены термоактивные прокладки, предохраняющие проем от огня, а у линеек «Гарант» и «Гарант Евро» специальная сложная конструкция двери — тепловой замок. Наибольшую надежность даст сейф, где используются все средства защиты, а состав бетона запатентован. Это, в частности, продукция «Промет» серии FRS, первой и единственной в РФ серийной огнестойкой линейки.

Взломостойкость сейфов

Взломостойкость определяется количеством единиц сопротивления ЕС при взломе сейфа с частичным или полным доступом. Устойчивые к взлому сейфы разделяют по степени безопасности от S1 до 5 класса по «нарастанию» защищенности. Ее определяют количеством специальных единиц сопротивления ЕС (от 1 до 19).

У хороших взломостойких сейфов (начиная с 1 класса) должны быть:

• Двухстенные корпусы — между стенками заливают бетон, (как, например, в моделях Valberg «Гранит») или сложное многослойное заполнение, состав которого не раскрывается (Valberg Форт, Рубеж, Алмаз). Конструкция «внешняя стенка—бетон—внутренняя стенка» определяет устойчивость к взлому и прочность. От толщины бетонного слоя также зависит вес сейфа. Чтобы снизить его, проводят армирование бетона металлопрокатом, добавляют мраморную или гранитную крошку.

• В зависимости от класса взломостойкости варьируется толщина стен корпуса, лицевой панели и общая толщина двери, например, для частного дома подойдет сейф 5 класса MDTB Burgas 1368 EK. Его защитный слой двери составляет 70 мм, а общая толщина двери — 166 мм. Дверь, в отличие от корпуса, не монолитная конструкция.

• Для 1-го класса взломостойкости дверь должна иметь толщину не менее 10 мм и трехстороннюю систему запирания.

• Замки класса А или В с защитой от высверливания и выбивания — могут быть как ключевые так и электронные кодовые, а также их сочетание; в более надежных, для крупных сумм (таких, как Valberg «Алмаз»), устанавливают одновременно ключевые и кодовые замки.

• Дополнительные замки на трейзере.

Выбирая оптимальную модель, старайтесь ответить на следующие вопросы:

• какая опасность наиболее вероятна (взлом, пожар);

• какова степень защиты помещения, где находится сейф с ценностями;

• что будет храниться в сейфе.

Огнестойкие сейфы мало защищены от вскрытия, а взломостойкие недолго сопротивляются пожарам. Чтобы быть уверенным в сохранности содержимого стоит остановиться на огневзломостойких моделях. Это, например, сейфы «Гарант Евро» с сертификатом ГОСТ Р и евросертификатом ЕСВ-S — оптимальная защита семейных ценностей в квартире, доме и на даче.

Материал подготовлен при консультации со специалистами «Евросейф»