В Нижнем Тагиле пройдет масштабный фестиваль народов мира

На Лисьей горе 19 мая с 13:00 до 16:00 в рамках международной акции «Ночь музеев» пройдет этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп».

Пермского края. В мероприятии примут участие народные коллективы и мастера художественных промыслов Свердловской, Челябинской области

Башкортостана, Германии, Армении, Греции, Азербайджана, На территории фестиваля будут работать 13 национальных подворий, которые познакомят гостей с культурой и традициями своей страны. Для участия уже заявились диаспоры: России Украины , Белорусии, Татарстана Казахстана , Индии и Америки.

Национальные головные уборы, аксессуары ручной работы, кухонные принадлежности, гастрономические сувениры и многое другое можно будет приобрести на площадках фестиваля.

Кроме того, гостей ждет самый настоящий активный отдых под открытым небом: йога, обучение танцам народов мира, спортивная площадка «Национальные забавы», батутах, а также участие в розыгрыше приятных подарков.

Фестиваль в 2018 году попал в топ-200 лучших событийных проектов России по версии Национального календаря событий.