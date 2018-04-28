В Нижнем Тагиле пройдет масштабный фестиваль народов мира 

На Лисьей горе 19 мая с 13:00 до 16:00 в рамках международной акции «Ночь музеев» пройдет этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп».
В мероприятии примут участие народные коллективы и мастера художественных промыслов Свердловской, Челябинской области и Пермского края.
На территории фестиваля будут работать 13 национальных подворий, которые познакомят гостей с культурой и традициями своей страны. Для участия уже заявились диаспоры: России, Украины, Белорусии, Татарстана, Башкортостана, Германии, Армении, Греции, Азербайджана, Казахстана, Индии и Америки.
Национальные головные уборы, аксессуары ручной работы, кухонные принадлежности, гастрономические сувениры и многое другое можно будет приобрести на площадках фестиваля.
Кроме того, гостей ждет самый настоящий активный отдых под открытым небом: йога, обучение танцам народов мира, спортивная площадка «Национальные забавы», батутах, а также участие в розыгрыше приятных подарков.
Фестиваль в 2018 году попал в топ-200 лучших событийных проектов России по версии Национального календаря событий.