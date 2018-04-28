Дачный вопрос. Где купить саженцы и как их выбрать

Каждый дачник мечтает о красивом саде, который бы приносил каждый год богатый урожай. Именно поэтому ответственным моментом в данном вопросе считается выбор плодовых деревьев.

О том, как выбрать посадочный материал и на что необходимо обратить внимание, АиФ-Алтай рассказала ученый-селекционер НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко Елизавета Пантелеева.

А документы есть?

Продавцы саженцев идут на хитрости и уловки, чтобы привлечь клиента. Он обещают райские сады, крупные и здоровые плоды. Но не стоит поддаваться их обаянию и скупать все подряд. Составьте список того, что бы вы хотели видеть у себя в саду. Но не переусердствуйте. Подумайте о том, что каждому растению необходимо внимание и правильный уход.

Для начала поинтересуйтесь у продавца, откуда привезен саженец. Обязательно проверяйте лицензию, сертификат качества, сортовое удостоверение и право на продажу.

Покупать посадочный материал лучше всего в специальных питомниках, но лучше всего в НИИ садоводства им. М. А. Лисавенко. Сорта должны быть райнированные, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений (по Западной Сибири, если речь идет об Алтайском крае ).

«Те сорта, которые можно увидеть у частников, из Средней Азии и европейской части России , но они не зимостойкие. Сейчас очень активно пропагандируют саженцы на карликовых подвоях. Но испытания наших сотрудников показали, что в нашей зоне пока нет зимостойких карликовых подвоев», — рассказывает Елизавета Пантелеева.

Зри в корень

Отдайте предпочтение молодым саженцам — однолетки, двухлетки. Их корневая система наверняка менее повреждена, да и приживутся они лучше и быстрее.

Обращайте внимание на внешний вид. Прежде всего, саженцы должны быть не подсохшие. Это хорошо видно по состоянию коры. Очень часто перед реализацией продавцы специально опускают их в воду, чтобы скрыть этот дефект. Если кора сморщенная, то саженцы хранились не должным образом.

«Высокорослые саженцы обязательно надо обрезать. Не надо слушать продавца, который доказывает обратное. Но при высадке в лучшем случае половина корней выкапывается, остальная остается в почве. Для соответствия надземной корневой системы саженцы обязательно надо обрезать. Степень обрезки зависит от качества корневой системы. Если корни слабые, надо сильнее обрезать, иначе они не приживутся», — отмечает ученый-селекционер.

Единственную культуру, которую не надо укорачивать после посадки — облепиха.

Немаловажным фактором является и выбор места посадки. Необходимо учитывать отношение культуры к свету, а также плотность посадки.

«Светолюбивые культуры надо сажать с большей схемой посадки, не стоит сажать их в тени других деревьев. Если посадить очень плотно грушу, она начнет расти вверх», — говорит Елизавета Ивановна.

Если соблюдать все правила и не лениться, ваша мечта