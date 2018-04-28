Медведев пригласил Обаму посмотреть на «разорванную в клочья» экономику

Во время интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» премьер вспомнил слова Обамы, который в 2015 году заявил, что после введения в отношении РФ санкций российская «экономика — в клочьях».

Тогда Обама обвинил Россию в «агрессии» на Украине , что Москва категорически отрицает, и заявил, что благодаря США Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика — «разорванной в клочья».

"Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", — заявил Медведев.