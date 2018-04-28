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Медведев пригласил Обаму посмотреть на «разорванную в клочья» экономику
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Медведев пригласил Обаму посмотреть на «разорванную в клочья» экономику 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараке Обаме приехать в Россию и посмотреть на «разорванную в клочья» российскую экономику.
Во время интервью в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» премьер вспомнил слова Обамы, который в 2015 году заявил, что после введения в отношении РФ санкций российская «экономика — в клочьях».
Тогда Обама обвинил Россию в «агрессии» на Украине, что Москва категорически отрицает, и заявил, что благодаря США Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика — «разорванной в клочья».
"Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", — заявил Медведев.
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