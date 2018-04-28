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Удалось со второй попытки. В Зауралье вопрос о референдуме по разработке месторождения урана рассмотрит парламент
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Удалось со второй попытки. В Зауралье вопрос о референдуме по разработке месторождения урана рассмотрит парламент 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Группа граждан Зауралья в составе 26 человек ходатайствовала о проведении референдума по вопросу «Считаете ли Вы необходимым запретить добычу урана на месторождении Добровольное, расположенном в пойме реки Тобол в Звериноголовском районе Курганской области, в связи с непредсказуемыми долговременными последствиями этой добычи для здоровья населения и экологии региона».
Облизбирком проверил все представленные документы, подтвердив, что они соответствуют необходимым требованиям, сообщила «ФедералПресс» секретарь комиссии Галина Достовалова. И передает их в Курганскую областную думу.
Как сообщил сегодня руководитель аппарата, управляющий делами областного заксобрания Вадим Задорин, ходатайство о референдуме должно быть рассмотрено в течение 20 дней. Сначала его оценит думский комитет по законодательству и государственному строительству. Если вопрос референдума соответствует областному закону, то его вынесут на заседание парламента. Он и примет окончательное решение.
Напомним, это повторная заявка активистов группы «Курган Антиуран» о проведении такого референдума в этом году.
21 февраля облизбирком отказался регистрировать инициативную группу о проведении такого референдума. Тогда причиной отказа стало несоответствие представленных в комиссию ходатайств и документов требованиям как федерального, так и областного законодательства.
Фото: VK.com, «Курган-Антиуран».
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