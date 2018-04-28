Медведев предложил вводить индивидуальные санкции против американцев

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

"На мой взгляд, в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента, или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента Соединенных Штатов Америки. И в этом смысле мы тогда поступим абсолютно симметрично", — сказал Медведев в интервью программе «Вести в субботу».

"Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась — и у нас такое право должно быть", — считает глава российского правительства

При этом, по его словам, такие решения не должны носить автоматического характера.

"Это не значит, что необходимо принимать решения сразу же по целым секторам или еще как-то поступать, в любом случае это все равно должно быть в законе упаковано в решение президента и правительства. И даже если в законе есть какие-то соответствующие положения, они точно не должны иметь автоматического применения. Это, мне кажется, достаточно важно", — отметил премьер.