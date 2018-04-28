В Москве завершились предпраздничные рейды по проверке торговых точек, осуществляющих продажу алкогольной продукции

Серия проверок проводилась в преддверии майских праздников — 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы) в трех административных округах столицы: ВАО, ЮАО и ЮЗАО. Рейды проводились в отношении объектов розничной торговли, где ранее неоднократно выявлялись нарушения при реализации алкогольной продукции, а также в соответствии с обращениями граждан.

В рамках VII этапа было проведено 3 рейда, проверены 17 объектов, на 4 объектах зафиксированы нарушения правил торговли алкогольной продукцией, изъято порядка 1 500 единиц крепкой алкогольной спиртосодержащей продукции, в том числе контрафактной, а также около 800 единиц слабоалкогольных спиртных напитков, коктейлей и пива. По одному адресу был выявлен факт незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования в объекте торговли. По факту нарушения был составлен протокол и приняты меры по демонтажу игрового оборудования. В отношении недобросовестных предпринимателей составлены протоколы об административных правонарушениях.

Первый этап контрольно-проверочных мероприятий начался перед новогодними праздниками 2017 года. По итогам предыдущих шести этапов рейдов в 2016-2017 году проверено 136 торговых объектов, изъято около 25 тысяч единиц алкогольной продукции. Результаты последних проверок торговых точек демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению фактов незаконной продажи алкоголя, чему способствует, в том числе, проведение подобных рейдов.