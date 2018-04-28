В Москве завершились предпраздничные рейды по проверке торговых точек, осуществляющих продажу алкогольной продукции 

Серия проверок проводилась в преддверии майских праздников — 1 мая (Праздник Весны и Труда) и 9 мая (День Победы) в трех административных округах столицы: ВАО, ЮАО и ЮЗАО. Рейды проводились в отношении объектов розничной торговли, где ранее неоднократно выявлялись нарушения при реализации алкогольной продукции, а также в соответствии с обращениями граждан.
В рамках VII этапа было проведено 3 рейда, проверены 17 объектов, на 4 объектах зафиксированы нарушения правил торговли алкогольной продукцией, изъято порядка 1 500 единиц крепкой алкогольной спиртосодержащей продукции, в том числе контрафактной, а также около 800 единиц слабоалкогольных спиртных напитков, коктейлей и пива. По одному адресу был выявлен факт незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования в объекте торговли. По факту нарушения был составлен протокол и приняты меры по демонтажу игрового оборудования. В отношении недобросовестных предпринимателей составлены протоколы об административных правонарушениях.
Первый этап контрольно-проверочных мероприятий начался перед новогодними праздниками 2017 года. По итогам предыдущих шести этапов рейдов в 2016-2017 году проверено 136 торговых объектов, изъято около 25 тысяч единиц алкогольной продукции. Результаты последних проверок торговых точек демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению фактов незаконной продажи алкоголя, чему способствует, в том числе, проведение подобных рейдов.
Для справки: Напомним, что с 29 июля 2017 года в административный кодекс были внесены изменения в части усиления ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции. Дополнила КоАП РФ статья 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», которая существенно увеличила сумму штрафа для индивидуальных предпринимателей. Теперь за незаконную реализацию алкогольной продукции, такой как пиво и другие пивные напитки, сумма штрафа для индивидуального предпринимателя составит от 30 до 50 тысяч рублей. За продажу более крепкой алкогольной продукции индивидуальный предприниматель может быть оштрафован на сумму от 100 000 до 200 000 рублей.