Состояние Джорджо Наполитано улучшается

Состояние бывшего президента Италии , пожизненного сенатора Джорджо Наполитано , который в ночь с 24 на 25 апреля был срочно прооперирован на сердце, «прогрессивно улучшается». Об этом сообщает ANSA со ссылкой на медицинский бюллетень римской клиники San Camillo.

В течение 48 часов, пишет агентство, пациент может быть переведён из отделения интенсивной терапии в обычную палату кардиологического отделения столичной клиники.

92-летний Джорджо Наполитано, в прошлом одним из видных руководителей Итальянской коммунистической партии и активный идеолог «итальянского пути к социализму» и еврокоммунизма, был 11-м президентом Итальянской Республики и стал в 2015 году первым в истории страны переизбранным президентом. Несмотря на досрочную отставку в связи с преклонным возрастом, продолжает активно участвовать в политической жизни страны и принятии важных для неё решений.

В этом месяце Джорджо Наполитано дважды встречался с нынешним главой государства Серджо Маттареллой в рамках проводившихся им консультаций с политическими силами страны с целью выяснения возможностей создания правящего большинства и формирования правительства по итогам выборов, прошедших в Италии 4 марта.