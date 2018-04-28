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Состояние Джорджо Наполитано улучшается
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Состояние Джорджо Наполитано улучшается 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Состояние бывшего президента Италии, пожизненного сенатора Джорджо Наполитано, который в ночь с 24 на 25 апреля был срочно прооперирован на сердце, «прогрессивно улучшается». Об этом сообщает ANSA со ссылкой на медицинский бюллетень римской клиники San Camillo.
В течение 48 часов, пишет агентство, пациент может быть переведён из отделения интенсивной терапии в обычную палату кардиологического отделения столичной клиники.
92-летний Джорджо Наполитано, в прошлом одним из видных руководителей Итальянской коммунистической партии и активный идеолог «итальянского пути к социализму» и еврокоммунизма, был 11-м президентом Итальянской Республики и стал в 2015 году первым в истории страны переизбранным президентом. Несмотря на досрочную отставку в связи с преклонным возрастом, продолжает активно участвовать в политической жизни страны и принятии важных для неё решений.
В этом месяце Джорджо Наполитано дважды встречался с нынешним главой государства Серджо Маттареллой в рамках проводившихся им консультаций с политическими силами страны с целью выяснения возможностей создания правящего большинства и формирования правительства по итогам выборов, прошедших в Италии 4 марта.
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