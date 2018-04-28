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В Самарской области полицейские продолжают Неделю добрых дел
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В Самарской области полицейские продолжают Неделю добрых дел 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В апреле на территории города Тольятти в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Весенняя неделя добра» сотрудники полиции и общественники пришли в гости к ребятам из подшефного детского дома «Дельфин». Для своих подшефных взрослые приготовили подарки, сладости и канцелярские принадлежности.
В ходе неформальной беседы начальник ПДН ОП № 21 УМВД России по городу Тольятти майор полиции Марина Гордеева напомнила ребятам, как вести себя, чтобы уберечься от преступных посягательств и не стать жертвой преступления. «Такие встречи формируют у ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию, нормы безопасного поведения в обществе», — отметила Марина Львовна.
Ребята встретили гостей с улыбкой и словами огромной благодарности. Гостям показали поделки, сделанные своими руками к празднику Победы.
«Весенняя неделя добра» — это общероссийская неделя волонтеров, которая проводится в России с 1997 г. В ней ежегодно участвуют более миллиона добровольцев.
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