В Самарской области полицейские продолжают Неделю добрых дел

В апреле на территории города Тольятти в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Весенняя неделя добра» сотрудники полиции и общественники пришли в гости к ребятам из подшефного детского дома «Дельфин». Для своих подшефных взрослые приготовили подарки, сладости и канцелярские принадлежности.

В ходе неформальной беседы начальник ПДН ОП № 21 УМВД России по городу Тольятти майор полиции Марина Гордеева напомнила ребятам, как вести себя, чтобы уберечься от преступных посягательств и не стать жертвой преступления. «Такие встречи формируют у ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию, нормы безопасного поведения в обществе», — отметила Марина Львовна.

Ребята встретили гостей с улыбкой и словами огромной благодарности. Гостям показали поделки, сделанные своими руками к празднику Победы.

«Весенняя неделя добра» — это общероссийская неделя волонтеров, которая проводится в России с 1997 г. В ней ежегодно участвуют более миллиона добровольцев.