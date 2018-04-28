Новейшие комплексы РЭБ «Красуха» проехали по главной площади Екатеринбурга в рамках первой совместной репетиции военного порядка 

Также впервые в параде будут задействованы армейские мотовездеходы АМ-1 специального назначения, УАЗ «Патриот» (пикап), бронеавтомобили «Тайфун-К» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.
Новейшие комплексы РЭБ «Красуха» проехали по площади 1905 года в рамках первой совместной репетиции военного парада в Екатеринбурге.
Всего в составе механизированной колонны — более 80 единиц военной техники. Танки доставили на место проведения тренировки при помощи специальных платформ, чтобы не портить дорожное покрытие города. Помимо «Красух» впервые в параде будут задействованы армейские мотовездеходы АМ-1 специального назначения, УАЗ «Патриот» (пикап), бронеавтомобили «Тайфун-К» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ. Также задействованы ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ».
По главной площади уральской столицы парадным строем прошли более 2,2 тысячи человек. Торжественное шествие открыла рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, затем рота Почетного караула, сводный расчет офицеров управления Центрального военного округа, мотострелки, военные железнодорожники, а также батальон девушек — учащихся Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России. Музыкальное сопровождение парада обеспечил сводный оркестр штаба ЦВО.