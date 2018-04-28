Новейшие комплексы РЭБ «Красуха» проехали по главной площади Екатеринбурга в рамках первой совместной репетиции военного порядка

Также впервые в параде будут задействованы армейские мотовездеходы АМ-1 специального назначения, УАЗ «Патриот» (пикап), бронеавтомобили «Тайфун-К» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Новейшие комплексы РЭБ «Красуха» проехали по площади 1905 года в рамках первой совместной репетиции военного парада в Екатеринбурге

Всего в составе механизированной колонны — более 80 единиц военной техники. Танки доставили на место проведения тренировки при помощи специальных платформ, чтобы не портить дорожное покрытие города. Помимо «Красух» впервые в параде будут задействованы армейские мотовездеходы АМ-1 специального назначения, УАЗ «Патриот» (пикап), бронеавтомобили «Тайфун-К» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ. Также задействованы ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ракетные комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ».