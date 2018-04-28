Обработка парков, скверов, водоемов Уфы от клещей и комаров начнется позже

Башкирии. Работы по обработке городских мест массового отдыха от клещей и личинок комаров начнутся, когда позволят погодные условия, сообщили UFA.AIF.RU в Минздраве

Акарицидная обработка (от клещей) будет проведена на 340 га. Дезинсекция городских водоемов от личинок комаров на 120 гектарах.

«Планируем обработать от клещей примерно 40 парков, скверов и зеленых зон города, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Работы выполняются в отсутствие сильного ветра и дождя, конкретные места и сроки будут определяться с учетом этих факторов. В мае-июне планируется обработать от личинок комаров территорию 13 городских водоемов».

Кроме того на территории городов и районов республики пройдет барьерная дератизация (обработка против грызунов). Общая площадь обработанной территории составит почти 23 тысячи гектаров. Работы уже проводятся.