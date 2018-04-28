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Обработка парков, скверов, водоемов Уфы от клещей и комаров начнется позже
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Обработка парков, скверов, водоемов Уфы от клещей и комаров начнется позже 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Работы по обработке городских мест массового отдыха от клещей и личинок комаров начнутся, когда позволят погодные условия, сообщили UFA.AIF.RU в Минздраве Башкирии.
Акарицидная обработка (от клещей) будет проведена на 340 га. Дезинсекция городских водоемов от личинок комаров на 120 гектарах.
«Планируем обработать от клещей примерно 40 парков, скверов и зеленых зон города, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Работы выполняются в отсутствие сильного ветра и дождя, конкретные места и сроки будут определяться с учетом этих факторов. В мае-июне планируется обработать от личинок комаров территорию 13 городских водоемов».
Кроме того на территории городов и районов республики пройдет барьерная дератизация (обработка против грызунов). Общая площадь обработанной территории составит почти 23 тысячи гектаров. Работы уже проводятся.
В 2017 году в Уфе было обработано 555 га от клещей, 320 га от взрослых особей комаров и 480 га от личинок комаров на водоемах, а также 10 400 гектаров от грызунов — такие данные по планируемому объему работ озвучивал руководитель Республиканского центра дезинфекции.
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