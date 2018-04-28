Названа дата прощания с журналистом Кириллом Зерновым 

Прощание с журналистом Кириллом Зерновым состоится 29 апреля в Челябинске, церемония начнётся в 11 часов по адресу ул. Радонежская, 1.
Кирилл Зернов ушёл из жизни в ночь на 27 апреля, его не стало на 52-м году жизни. Он много лет проработал в разных челябинских СМИ в качестве журналиста, редактора и директора, в последние годы был руководителем информационного центра ПО «Маяк».
С 1998 по 2009 год Кирилл Зернов возглавлял еженедельник «Аргументы и Факты — Челябинск». Коллектив «АиФ» помнит Кирилла и выражает искренние соболезнования родным и близким.