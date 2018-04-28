Каких войн смогла избежать Россия

Россия не раз оказывалась на пороге войн, которых удавалось избежать. Некоторые из таких потенциальных конфликтов могли стать противостоянием мирового масштаба.

Азовское сидение

В 1637 году казаки, воспользовавшись тем, что Турция оказалась втянутой в войну с Персией , после двухмесячной осады заняли Азов . Россия оказывала казакам военную помощь оружием и припасами, хотя официально Москва придерживалась нейтралитета. В январе 1641 году Азов был осажден огромной турецкой армией. Понеся большие потери в боях и еще больше от болезней, турки были вынуждены снять осаду.

Отстояв Азов, казаки предложили русскому правительству взять его под свою власть. Принятие подобного предложения означало войну с Турцией, к которой Россия тогда не была готова. Собравшийся в Москве земский собор принял решение оставить Азов. Летом 1642 года казаки, уничтожив сохранившееся укрепления, покинули разрушенную крепость.

«Пропал, как Бекович под Хивой

В 1717 году в Хиве хитростью был уничтожен русский отряд князя Бековича-Черкасского. Выражение «Пропал, как Бекович под Хивой» вошло в поговорку. Отсутствие хороших коммуникаций и затяжная Северная война не позволили России в тот момент начать активное продвижение в Средней Азии. А. С. Пушкин отмечал: «Предание гласит, что Петр I на смертном одре жалел лишь о двух вещах: что не отомстил Турции за Прутскую неудачу, а Хиве — за убиение Бековича».

На рубеже веков

В 1800 году, после неудачных действий русских войск в Швейцарии Голландии и фактического предательства Англии Австрии , в российской внешней политике наметился серьезный поворот в сторону сближения с Францией . А это, в свою очередь, означало, прежде всего, войну с Англией. Для похода в индийские владения Британии готовился особый казачий корпус.

В Англии же снаряжалась к походу эскадра адмирала Нельсона для блокады Ревеля и Санкт-Петербурга . Однако дворцовый переворот 12 марта 1801 года и убийство Павла I, в котором, как считает ряд исследователей, не обошлось и без английского участия, в очередной раз резко изменил политический курс России, которая спустя четыре года вновь оказалась в рядах антифранцузской коалиции.

На персидской границе. 1829 год После разгрома 30 января 1829 года русского посольства в Тегеране и гибели Александра Грибоедова перспектива новой русско-персидской войны, которая была на руку Англии и Турции, становилась реальностью. Обе стороны активно вели военные приготовления. Русские войска силами трех пехотных полков и двух егерских батальонов заняли ключевые пункты на границе.

Тем не менее, к войне ни Россия, ни Персия оказались совершенно не готовы. Основная часть войск Кавказского корпуса была разбросана на огромной территории Закавказья и в занятых в 1828 году турецких крепостях. В то же время и Персия не имела серьезных ресурсов для ведения новой войны. В итоге возобладал компромисс — Персия направила в Санкт-Петербург посольство с извинениями, а Николай I согласился с с точкой зрения Тегерана, видевшей причину разгрома русского посольства «в опрометчивых порывах усердия покойного Грибоедова».

Дело «Виксена»

В 1836 году в Черном море русским патрульным бригом «Язон» была задержана английская шхуна «Виксен» с грузом оружия и контрабандных товаров. По сути плавание «Виксена» было подготовленной провокацией с целью обострения англо-русских отношений и создания коалиции против России.

Однако Англии не удалось найти союзника в континентальной Европе, а относительно немногочисленная британская армия не представляла серьезной опасности для России В итоге конфликт был решен дипломатическим путем.

В разгар Крымской войны

Зимой 1855 года, после падения Севастополя и взятия русскими войсками Карса, ход Крымской войны принял патовый характер, так как дальнейшее продолжение войны для всех участников вело лишь к увеличению жертв и военных расходов без перспектив быстрой победы.

Роковую для России роль в данном случае сыграла позиция Австрии, предъявившей жесткий ультиматум. На совещании в Зимнем дворце 20 декабря 1855 года было принято решение не рисковать войной с Австрией, грозившей потерей Польши и еще целого ряда территорий, и начать переговоры о мире, которые, как известно, завершились тяжелым для России Парижским миром 1856 года.

На Кушке. 1885 год Присоединение к России Средней Азии постоянно сопровождалось русско-английским противостоянием в этом стратегически важном регионе. В 1885 году это поставило Россию и Англию на грань войны, когда афганский отряд (4000 афганцев и 100 английских инструкторов) вторгся на территорию спорного Мервского оазиса.