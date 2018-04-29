Власти Калининградской области предложили арестовывать нелегальные маршрутки

В региональном министерстве развития инфраструктуры посчитали, что это может стать действенной мерой при борьбе с перевозчиками без документов.

Руководитель министерства развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова заявила, что действенной мерой в борьбе с нелегальными перевозчиками может стать арест транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Следует отметить, что уже видны результаты — нелегальных перевозчиков на регулярных маршрутах стало меньше. Во взаимодействии с силовыми ведомствами мы намерены усилить эффект и в борьбе с нелегальными такси. Я считаю, что арест транспортных средств может стать действенной мерой. Данная практика на протяжении уже нескольких лет успешно применяется в Краснодарском крае », — заявила Дятлова.

Напомним, что в 2017 году в Калининградской области полиция аннулировала регистрацию 29 нелегальных маршруток. Было также заведено два уголовных дела в отношении перевозчиков, которые оказывали услуги с нарушением требований безопасности.