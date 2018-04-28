В Калининградской области усилят меры борьбы с нелегальными перевозками

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу совместно с представителями госавтоинспекции налоговой службы разработан план мероприятий по усилению борьбы с нелегальными перевозками», — говорится в сообщении.

В настоящее время остро стоит проблема перевозок пассажиров и багажа так называемыми «нелегальными такси», которые ведут свою деятельность без государственной регистрации, без разрешений на перевозку пассажиров и багажа на территории региона, с нарушением требований законодательства.

Сотрудники областного министерства развития инфраструктуры на регулярной основе принимают участие в совместных с силовыми структурами мероприятиях, направленных на выявление и пресечение незаконных перевозок пассажиров и багажа под видом заказных. Особое внимание уделяется маршрутам перемещения клиентских групп, зрителей и болельщиков чемпионата мира по футболу.

В 2017-2018 годах проведено свыше 60 выездов, в результате которых осмотрено 114 автотранспортных средства. Сотрудниками госавтодорнадзора наложено 92 административных взыскания.

«Следует отметить, что уже видны результаты — нелегальных перевозчиков на регулярных маршрутах стало меньше. Во взаимодействии с силовыми ведомствами мы намерены усилить эффект и в борьбе с нелегальными такси. Я считаю, что арест транспортных средств может стать действенной мерой. Данная практика на протяжении уже нескольких лет успешно применяется в Краснодарском крае », — рассказала руководитель регионального министерства развития инфраструктуры Елена Дятлова

В мае в рамках дополнительных мер воздействия планируется проведение скоординированного с силовыми структурами профилактического мероприятия, направленного на пресечение нарушений законодательства в сфере такси, а также выявление и пресечение деятельности нелегальных перевозчиков в сфере такси.