«Единороссы» мобилизуют родителей школьников для участия в праймериз? «Мы таким не занимаемся!»

На Среднем Урале «Единая Россия» , по всей вероятности, переживает за явку на праймериз для участия в гордуму. Напомним, предварительное голосование пройдет по первой модели: принять участие могут все желающие, однако желающих, судя по всему, немного.

Родители учеников одной из екатеринбургских школ рассказали «ФедералПресс» , что получили смс от учителей с просьбой принять участие в предстоящих праймериз 3 июня.

Пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Бестфатер, комментируя ситуацию «ФедералПресс», заявил, что слышит о таких методах привлечения людей на голосование впервые.

«Мы, конечно, зовем всех и рады будем всем избирателям, которые придут 3 июня на наши партийно-счетные участки, чтобы помочь выбрать кандидата, но подобными установками, — чтобы учителя отправляли смски — естественно, мы не занимаемся», — пояснил Бестфатер.