Ещё
«Единороссы» мобилизуют родителей школьников для участия в праймериз? «Мы таким не занимаемся!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Единороссы» мобилизуют родителей школьников для участия в праймериз? «Мы таким не занимаемся!» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Среднем Урале «Единая Россия», по всей вероятности, переживает за явку на праймериз для участия в гордуму. Напомним, предварительное голосование пройдет по первой модели: принять участие могут все желающие, однако желающих, судя по всему, немного.
Родители учеников одной из екатеринбургских школ рассказали «ФедералПресс», что получили смс от учителей с просьбой принять участие в предстоящих праймериз 3 июня.
Пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Бестфатер, комментируя ситуацию «ФедералПресс», заявил, что слышит о таких методах привлечения людей на голосование впервые.
«Мы, конечно, зовем всех и рады будем всем избирателям, которые придут 3 июня на наши партийно-счетные участки, чтобы помочь выбрать кандидата, но подобными установками, — чтобы учителя отправляли смски — естественно, мы не занимаемся», — пояснил Бестфатер.
Напомним, «Единая Россия» первой из политических партий начала активную подготовку к выборам в городскую думу Екатеринбурга, которые состоятся в сентябре. Прием заявок от кандидатов для участие в праймериз они продлили с 8 мая до 15 мая
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Одним из погибших в перестрелке в Екатеринбурге может оказаться бизнесмен Павел Неверов В Кузбассе назначен и.о. замгубернатора по агропромышленному комплексу Схему движения транспорта в Перми изменят 1 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте77
«Он не должен был сесть»12
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»52
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности97
Лавров сделал заявление года23
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение