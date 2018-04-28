«Единороссы» мобилизуют родителей школьников для участия в праймериз? «Мы таким не занимаемся!» 

На Среднем Урале «Единая Россия», по всей вероятности, переживает за явку на праймериз для участия в гордуму. Напомним, предварительное голосование пройдет по первой модели: принять участие могут все желающие, однако желающих, судя по всему, немного.
Родители учеников одной из екатеринбургских школ рассказали «ФедералПресс», что получили смс от учителей с просьбой принять участие в предстоящих праймериз 3 июня.
Пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Бестфатер, комментируя ситуацию «ФедералПресс», заявил, что слышит о таких методах привлечения людей на голосование впервые.
«Мы, конечно, зовем всех и рады будем всем избирателям, которые придут 3 июня на наши партийно-счетные участки, чтобы помочь выбрать кандидата, но подобными установками, — чтобы учителя отправляли смски — естественно, мы не занимаемся», — пояснил Бестфатер.
Напомним, «Единая Россия» первой из политических партий начала активную подготовку к выборам в городскую думу Екатеринбурга, которые состоятся в сентябре. Прием заявок от кандидатов для участие в праймериз они продлили с 8 мая до 15 мая