Грузовой терминал станции Беркакит требует развития под рост перевозок контейнеров в Якутии

Проект реконструкции предусматривает перевооружение контейнерной площадки, в том числе приобретение козлового крана грузоподъемностью 45 т, удлинение погрузочно-выгрузочного пути. Вместимость грузового двора увеличится почти до 1,3 тыс. TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте).

За счет технического обновления перерабатывающая способность терминала возрастет на 20%. Реконструкция грузового двора станции Беркакит (Дальневосточная железная дорога) позволит производить прием, обработку, формирование и отправление контейнерных поездов из Якутии . Экономический эффект от реконструкции может составить до 5 млн руб. ежемесячно.

Отметим, за январь — март 2018 года на ДВЖД погружено 109,2 тыс. TEU, в которых отправлено 1,2 млн т грузов (+26,4% к соответствующему периоду 2017 г.). При этом в марте перевозки контейнеров превысили 39,7 тыс. TEU. В них было перевезено 470,6 тыс. т (+33,6% к прошлогоднему уровню).