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Грузовой терминал станции Беркакит требует развития под рост перевозок контейнеров в Якутии
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Грузовой терминал станции Беркакит требует развития под рост перевозок контейнеров в Якутии 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Проект реконструкции предусматривает перевооружение контейнерной площадки, в том числе приобретение козлового крана грузоподъемностью 45 т, удлинение погрузочно-выгрузочного пути. Вместимость грузового двора увеличится почти до 1,3 тыс. TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте).
За счет технического обновления перерабатывающая способность терминала возрастет на 20%. Реконструкция грузового двора станции Беркакит (Дальневосточная железная дорога) позволит производить прием, обработку, формирование и отправление контейнерных поездов из Якутии. Экономический эффект от реконструкции может составить до 5 млн руб. ежемесячно.
Отметим, за январь — март 2018 года на ДВЖД погружено 109,2 тыс. TEU, в которых отправлено 1,2 млн т грузов (+26,4% к соответствующему периоду 2017 г.). При этом в марте перевозки контейнеров превысили 39,7 тыс. TEU. В них было перевезено 470,6 тыс. т (+33,6% к прошлогоднему уровню).
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