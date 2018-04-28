На станциях СГК в Алтайском крае стартовал образовательный проект

В рамках всероссийской апрельской акции «Неделя без турникетов» и образовательного проекта «Знакомься — энергетика!», реализуемого Алтайским филиалом Сибирской генерирующей компании, энергопредприятия региона посетили студенты Алтайского государственного аграрного университета и Бийского технологического института.

Экскурсии на предприятиях Сибирской генерирующей компании — дело обычное. Но, несмотря на это, они отличаются друг от друга. Каждая имеет свою направленность — кому-то более интересны производственные цеха, другим — аспект экономики и управления предприятием, третьим — природоохранная деятельность. И этим тематики экскурсий не ограничиваются. Традиционно посещение ТЭЦ вызывает большой интерес у людей всех возрастов, но особо востребовано у молодежи. С работой станции часто знакомятся студенты, при этом не всегда профильных специальностей. Посещение предприятия всегда начинается с подробного инструктажа, который проводят сотрудники отдела охраны труда и техники безопасности. Далее гостям предлагают посмотреть фильм «Энергетика в доступе» и закрепить первые полученные знания, ответив на вопросы викторины.

Будущие управленцы, экономисты и бухгалтеры Алтайского государственного аграрного университета побывали на Барнаульской ТЭЦ-2 СГК, узнали от специалистов производственно-технического отдела станции о специфике работы оптового рынка электроэнергии и мощности, новой модели рынка тепла, нюансах рыночной структуры энергетики. Как оказалось, некоторые алгоритмы работы на предприятии студенты изучают применительно к своей деятельности. Но больше всего ребят поразили масштабы производства и его чистота. Как и многие, гости станции думали, что всё оборудование будет в пыли, мазуте и угле. Но эти мифы были разрушены во время осмотра места, являющегося сердцем генерации электроэнергии — турбинного цеха, по галерее которого действительно можно передвигаться хоть в домашних тапочках, если бы это позволяли правила техники безопасности.

Решение «открыть турникеты» Бийской ТЭЦ для будущих инженерно-технических работников возникло также не случайно: у энергетиков есть прямая заинтересованность в организации обзорных экскурсий, поскольку при нехватке специалистов технического профиля демонстрация преимуществ работы в энергетике — самая эффективная профориентационная акция.

Бийский технологический институт на протяжении последних трех лет развивает новую специальность — «Теплогазоснабжение и вентиляция», предусматривающую подготовку специалистов для работы на предприятиях промышленного сектора экономики, в том числе, — в энергетике. Поэтому первой «пилотной» экскурсионной группой студентов БТИ стали представители именно этой специальности. Молодые люди в ближайшей перспективе рассматривают Бийскую ТЭЦ в качестве площадки для производственной практики, а в дальнейшем, возможно, пополнят ряды энергетиков.

Экскурсанты посетили угольный склад предприятия, где ознакомились со схемой топливоподачи и основными принципами входного контроля качества, поставляемого на станцию твердого топлива. Подробно об автоматизации производственных процессов с наглядной демонстрацией работы информационно-измерительных систем ребятам рассказали работники компании, осуществляющие контроль за работой оборудования на главном щите управления станции.

«Мы благодарны руководству компании за то, что студенты получили возможность вживую, а не с экрана монитора увидеть все сложнейшие технологические процессы производства тепловой и электрической энергии. Очень важно именно сейчас, в период, когда у ребят еще формируется представление о будущей профессии, проникнутся атмосферой большой энергетики», — поделился своими впечатлениями об экскурсии куратор группы, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции БТИ Александр Жигульский.

Подобные экскурсии — это только одно из направлений образовательного проекта «Знакомься — энергетика!». Сибирская генерирующая компания в Алтайском крае активно сотрудничает с образовательными учреждениями региона, пример тому — специальные мероприятия и акции, открытые уроки и лекции, размещает информационные материалы. Кроме того, энергохолдинг предоставляет возможность для прохождения учащимися и студентами производственной практики. Однако участвовать в проекте «Знакомься — энергетика!» может любой желающий, для этого нужно следить за новостями в официальной группе Сибирской генерирующей компании в Вконтакте.