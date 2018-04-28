В Нижнем Новгороде поменяют зонирование волжской поймы и трех городских поселков

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов решил провести публичные слушания по изменению зонирования волжской поймы в районе улицы Хальзовской в Сормовском районе. Постановление главы города опубликовано на официальном городском портале.

Согласно постановлению, зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) в границах земельного участка в 1200 метрах на северо-восток от жилого дома № 53а по улице Хальзовской предлагается изменить на зону земель общего пользования, зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и зону Р-3н (зона набережных).

Публичные слушания пройдут 22 мая в общественно-досуговом центре «Буревестник».

Напомним, что в конце 2016 года правительство Нижегородской области изменило зону рекреационно-ландшафтных территорий (частично), спортивно-рекреационного и развлекательного назначения и зону набережных в границах того же земельного участка на зону многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки. Речь шла о территории площадью 100 га, примыкающей к памятнику природы «Копосовская дубрава». По данным экологов, на этой территории планировалось построить жилье на 40 тыс. жителей. Против возможного строительства выступили гражданские активисты.

По словам градозащитницы Марии Поповой, можно только приветствовать решение мэра о проведении публичных слушаний.

«Мы подавали документы на смену зонирования еще в феврале 2017 года. У нас был большой митинг в Сормовском районе, и мы тогда сделали документы на смену зонирования для комиссии по землепользованию. Мы ждали, когда полномочия по генплану вернутся в город — тогда очень много об этом говорили. В июне вышло постановление за подписью Белова о разработке документов по смене зонирования, и все вообще остановилось. Поэтому в декабре мы направили обращение с просьбой назначить публичные слушания, и вот в марте, когда была встреча Панова с сормовичами, подготовили еще один пакет документов. Здесь все сразу сдвинулось с мертвой точки», — рассказала Попова

Она добавила, что из имеющегося на сайте нижегородского министерства строительства перечня объектов, предоставляемых застройщикам, улица Хальзовская исчезла. Общественники надеются, что на уровне области положительно рассмотрят их инициативу и сменят зонирование, восстановив там рекреационную зону.

Мария Попова добавила, что у общественников еще было предложение сделать волжскую пойму сделать своего рода охранной зоной памятника природы «Копосовская дубрава».

Кроме того, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов инициировал процедуру внесения изменений в генеральный план города в части зонирования поселков Стригино, Нагулино и Гнилицы, сообщила пресс-служба городской администрации.

Территории этих населенных пунктов планируется перевести из зоны садов и дач в зону индивидуального жилищного строительства. «Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области уже готовит правовой акт о внесении изменений в генплан», — говорится в сообщении.

Фото со страницы комитета защиты волжской поймы в социальной сети.