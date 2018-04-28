В Теплом Стане состоятся праздничные мероприятия

К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне префектура ЮЗАО и управа района подготовили для жителей Теплого Стана праздничную программу.

Время и адрес мероприятий:

— 3 мая в 16.00 — мемориально-патронатная акция, возложение цветов к обелиску (зона отдыха «Тропарево»);

— 8 мая в 17.00 — веселые старты, конкурсы и эстафеты на Ленинском пр-те, д. 135, корп. 1 (МЦДС «Спутник», спортивная площадка);

К 9 мая городской Департамент культуры организовал праздничные мероприятия в 21 столичном парке. В День Победы здесь начнут работать тематические выставки, состоятся выступления военных оркестров и даже пройдут исторические квесты, посвященный событиям на Курской дуге.

Главным событием праздника в Воронцовском парке станет масштабная театрализованная интерактивная программа, в рамках которой на большой поляне обустроят медицинский пункт военных лет, полевую кухню, а также поставят боевую технику. Также будет открыта выставка работ современных фотографов, которые снимают исторические реконструкции сражений. А в 22.00 с территории парка запустят праздничный салют. Пиротехническое шоу, в ходе которого небо над ЮЗАО украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары, продлится около пяти минут.