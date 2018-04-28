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Астроном заснял три НЛО возле Луны
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Астроном заснял три НЛО возле Луны 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Астроном-любитель опубликовал на YouTube-канале Don't Stop Motion любопытный ролик. На нём он запечатлел, как сразу три неопознанных объекта пролетают между Землёй и Луной.
После публикации пользователи сразу же начали обсуждать, чтобы это могло быть. Пока одни уверяли, что астроному удалось запечатлеть летающие тарелки, другие подошли к вопросу с разумной точки зрения. Они предположили, что пролетевшие объекты могли быть тенями от астероидов, спутников или птиц.
Сам автор считает, что в его объектив попали обыкновенные воздушные шарики.
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