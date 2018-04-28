Астроном заснял три НЛО возле Луны

Астроном-любитель опубликовал на YouTube-канале Don't Stop Motion любопытный ролик. На нём он запечатлел, как сразу три неопознанных объекта пролетают между Землёй и Луной.

После публикации пользователи сразу же начали обсуждать, чтобы это могло быть. Пока одни уверяли, что астроному удалось запечатлеть летающие тарелки, другие подошли к вопросу с разумной точки зрения. Они предположили, что пролетевшие объекты могли быть тенями от астероидов, спутников или птиц.

Сам автор считает, что в его объектив попали обыкновенные воздушные шарики.