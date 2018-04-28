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Лучшие по охране труда
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Лучшие по охране труда 

АиФ-Оренбург 42 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Победа в данной номинации — результат масштабной работы, которая ежегодно проводится предприятием для обеспечения безопасности своих сотрудников. А лозунг о приоритете жизни и здоровья над производственными показателями и результатами труда является основным в Обществе.
В ходе конкурса предприятия-участники оценивались по более чем 70 критериям в области охраны труда и промбезопасности. В их числе — обеспеченность работников соответствующих профессий сертифицированными СИЗ, страхование работников от несчастных случаев, проведение периодических медосмотров, повышение квалификации специалистов по ОТ, финансирование затрат на охрану труда и многие другие. На предприятии в постоянном режиме проводятся часы безопасности, работают выездные комиссии, в производственных цехах трудятся более 250 уполномоченных по охране труда.
Кроме того, специалистами инициируются и внедряются новые практики. Одна из них — экранизация «Золотых правил безопасности труда». Концепция фильмов одноз­начна — выполнение работ с соблюдением всех норм ПБОТОС. В качестве площа­док для съёмок — реальные производственные объекты, актёры — работники пред­приятия. В перспективе снятые филь­мы будут показывать в до­черних Обществах компании «Роснефть».
Отсутствие производственного травматизма заместитель министра труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Федосов считает ключевым показателем деятельности предприятия.
— В ПАО «Оренбургнефть» риски сведены к минимуму. Компания является партнером министерства труда и занятости населения, потому что мы преследуем одни цели — сохранение жизни и здоровья трудящегося человека, — рассказал Вячеслав Федосов на торжественной церемонии награждения победителей конкурса.
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