Лучшие по охране труда

Победа в данной номинации — результат масштабной работы, которая ежегодно проводится предприятием для обеспечения безопасности своих сотрудников. А лозунг о приоритете жизни и здоровья над производственными показателями и результатами труда является основным в Обществе.

В ходе конкурса предприятия-участники оценивались по более чем 70 критериям в области охраны труда и промбезопасности. В их числе — обеспеченность работников соответствующих профессий сертифицированными СИЗ, страхование работников от несчастных случаев, проведение периодических медосмотров, повышение квалификации специалистов по ОТ, финансирование затрат на охрану труда и многие другие. На предприятии в постоянном режиме проводятся часы безопасности, работают выездные комиссии, в производственных цехах трудятся более 250 уполномоченных по охране труда.

Кроме того, специалистами инициируются и внедряются новые практики. Одна из них — экранизация «Золотых правил безопасности труда». Концепция фильмов одноз­начна — выполнение работ с соблюдением всех норм ПБОТОС. В качестве площа­док для съёмок — реальные производственные объекты, актёры — работники пред­приятия. В перспективе снятые филь­мы будут показывать в до­черних Обществах компании «Роснефть»

Отсутствие производственного травматизма заместитель министра труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Федосов считает ключевым показателем деятельности предприятия.