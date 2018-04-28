Ещё
Костромские полицейские подвели итоги акции по оформлению заграничного паспорта в упрощенном порядке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Костромские полицейские подвели итоги акции по оформлению заграничного паспорта в упрощенном порядке 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В течение апреля в региональном УМВД принимали заявления об оформлении документов на выдачу заграничного паспорта нового поколения от пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые не могут самостоятельно обратиться за получением услуги в органы внутренних дел.
Cотрудники Управления по вопросам миграции выехали на дом к каждому из 11 обратившихся, помогли заполнить необходимые формы, а также сделали биометрические фото с использованием мобильного комплекса регистрации.
Как только заграничные паспорта будут готовы, граждане смогут получить документы во внеочередном порядке.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицейские провели для орловских студентов квест-игру «Скажи наркотикам - нет» В Самарской области полицейские продолжают Неделю добрых дел Сотрудники Читинского линейного отдела рассказали пятиклассникам о правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте74
«Он не должен был сесть»12
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»52
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности96
Лавров сделал заявление года22
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение