Костромские полицейские подвели итоги акции по оформлению заграничного паспорта в упрощенном порядке

В течение апреля в региональном УМВД принимали заявления об оформлении документов на выдачу заграничного паспорта нового поколения от пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые не могут самостоятельно обратиться за получением услуги в органы внутренних дел.

Cотрудники Управления по вопросам миграции выехали на дом к каждому из 11 обратившихся, помогли заполнить необходимые формы, а также сделали биометрические фото с использованием мобильного комплекса регистрации.

Как только заграничные паспорта будут готовы, граждане смогут получить документы во внеочередном порядке.