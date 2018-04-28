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Москвичи будут обследовать мост через Костромку три месяца
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Москвичи будут обследовать мост через Костромку три месяца 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Мост через реку Кострому начали обследовать. Его изучением занимаются москвичи — конкурс выиграл Научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений. С ним и заключили контракт, сообщает администрация Костромы.
Обследование переправы необходимо для оценки фактического состояния её конструкций и получения достоверных технических сведений, говорится в сообщении.
Мост через реку Кострому, соединяющий центр с Ипатьевским монастырем, построили в 1986 году, гарантийный срок конструкции — 25 лет. Т.е, гарантия истекла еще в 2011 году. Проект сдавали зимой, и бетонное покрытие пришлось укладывать прямо на соль для посыпки дорог. Из-за этого бетон на мосту разрушается до сих пор. Правда, в 2014 и 2015 годах на сооружении проводился ремонт деформационного шва и тротуарных плит.
Обследование моста продлится около 3 месяцев. Подрядчику предстоит провести ряд обследований, выявить дефекты и выяснить, какой именно ремонт необходим переправе.
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