Москвичи будут обследовать мост через Костромку три месяца

Мост через реку Кострому начали обследовать. Его изучением занимаются москвичи — конкурс выиграл Научно-исследовательский институт мостов и гидротехнических сооружений. С ним и заключили контракт, сообщает администрация Костромы.

Обследование переправы необходимо для оценки фактического состояния её конструкций и получения достоверных технических сведений, говорится в сообщении.

Мост через реку Кострому, соединяющий центр с Ипатьевским монастырем, построили в 1986 году, гарантийный срок конструкции — 25 лет. Т.е, гарантия истекла еще в 2011 году. Проект сдавали зимой, и бетонное покрытие пришлось укладывать прямо на соль для посыпки дорог. Из-за этого бетон на мосту разрушается до сих пор. Правда, в 2014 и 2015 годах на сооружении проводился ремонт деформационного шва и тротуарных плит.

Обследование моста продлится около 3 месяцев. Подрядчику предстоит провести ряд обследований, выявить дефекты и выяснить, какой именно ремонт необходим переправе.