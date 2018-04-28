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В Крыму массово закрывают «огнеопасные» торговые центры
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В Крыму массово закрывают «огнеопасные» торговые центры 

N24.ru 1 час назад
В преддверии курортного сезона в Крыму по искам прокуратуры суды закрывают торговые центры, не прошедшие проверку пожарной безопасности.
Так, в Севастополе приостановлена деятельность 12 торговых центров. Как пишет Российская Газета, закрыты на время центр экстремальных аттракционов «Академия шпионажа», батутный центр «Атом», торговый центр с автосалоном на улице Пожарова, 21, два ТЦ «Фуршет», ТЦ «Океан», «Плаза», «Очаковский», а также семь торговых центров по улице Соловьева, 12 («Греция», «Новый», «Мир», «Союз», «Дисконтный», «Метро», «Лидер»). На рассмотрении суда сейчас заявление с ходатайством о приостановлении деятельности строительного гипермаркета «Добрострой», «Апельсин» и «Омега+».
В Евпатории приостановлена работа развлекательного центра «Колизей» и батутного центра «Спутник». В Саках закрыты до устранения правил пожарной безопасности торговые центры «М-Гранд» и «Adiz». В «жемчужине» Крыма Ялте до устранения всех замечаний приостановлена деятельность местного Дома торговли..
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