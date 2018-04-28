Ещё
На должность замглавы исполкома Набережных Челнов претендуют три кандидата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На должность замглавы исполкома Набережных Челнов претендуют три кандидата 

Казанский репортер 53 минуты назад
Исполком Набережных Челнов завершил прием документов от кандидатов на должность начальника управления финансов — заместителя главы исполкома города. По информации «Челнинских известий», на должность претендуют три человека, однако их имена не раскрываются. Известно, что все трое челнинцы — «их возраст от 30 до 45 лет», пишет издание. Заседание комиссии по рассмотрению кандидатов состоится 3 мая. С 2011 года должность замещала Альфинур Галиакберова, которая сейчас исполняет обязанности ректора НГПУ.
Казанский репортер: последние новости
Мэрия Набережных Челнов согласовала митинг «Путин нам не царь» Власти Казани открестились от обязанности охранять кладбища города Новый начальник полиции Лениногорска представлен коллективу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте70
«Он не должен был сесть»12
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»52
Медведев выступит в последний раз в нынешней должности90
Трамп и Меркель «проехались» по России367
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение