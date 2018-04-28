На должность замглавы исполкома Набережных Челнов претендуют три кандидата

Исполком Набережных Челнов завершил прием документов от кандидатов на должность начальника управления финансов — заместителя главы исполкома города. По информации «Челнинских известий», на должность претендуют три человека, однако их имена не раскрываются. Известно, что все трое челнинцы — «их возраст от 30 до 45 лет», пишет издание. Заседание комиссии по рассмотрению кандидатов состоится 3 мая. С 2011 года должность замещала Альфинур Галиакберова, которая сейчас исполняет обязанности ректора НГПУ.