Псковские таможенники конфисковали на границе Mercedes и Lexus 

На посту МАПП Лудонка (российско-латвийская граница) сотрудники Псковской таможни задержали «Mercedes-Benz E220» 1994 года выпуска и «Lexus GX 470» 2007 года выпуска — об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. По информации таможенников, эти автомобили были незаконно перемещены на таможенную территорию ЕАЭС через таможенный пост без уплаты таможенных платежей. Транспортные средства были изъяты и помещены в зону таможенного контроля. По фактам нарушений проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также пресс-служба СЗТУ сообщила о том, что на территории двух районов области сотрудники таможни и УУР УМВД России по Псковской области провели проверку мест скопления автомобильного транспорта. В результате проверки было установлено 18 транспортных средств, находящихся в разобранном виде. Среди временно ввезенных и находящихся на контроле в Псковской таможне, данные транспортные средства не значатся. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».