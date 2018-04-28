В Ясеневе встретят День Победы

К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне префектура Юго-Западного округа, управы районов и муниципалитеты подготовили для жителей ЮЗАО разнообразную праздничную программу: соревнования, шествия, концерты, народные гуляния будут проходить в течение двух первых майских недель.

7 мая в 10.00 в районе состоится праздничное шествие «Бессмертный полк» (от Парка «30-летия района Ясенево» до прудов на ул. Паустовского, д. 29);

9 мая в 12.00 начнутся народные гуляния на спортивной площадке (проезд Одоевского, д. 3);

Также 9 мая в 12.00 жителей района приглашают на торжественный митинг у памятника ДОТ (Новоясеневский пр-т, д. 19);

9 мая в 13.00 начнется районный праздник между ул. Тарусской и ул. Ясногорской (у ст. м «Ясенево»).