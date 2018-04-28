Ассирийцы и другие народы России, которые могут быть потомками шумеров 

На роль потомков шумеров претендует много народов: от арабов до африканских племен, но кто на самом деле может претендовать на родство? В Южной Месопотамии шумеры были чужаками, пришлым народом, появившимся неизвестно откуда и навязавшим местным народам свою культуру. Быть может, шумеры переселились из долины реки Инд. А может, они произошли от сына Ноя Сима (Шема) и спустились с Арарата. Есть даже предположение, что все они уроженцы острова Дильдум (ныне Бахрейн). [С-BLOCK] Первые шумерские города появились в Месопотамии в четвертом тысячелетии до н.э, а падение царства произошло через две тысячи лет и было связано с нашествием варваров-амореев. Земли шумеров, сначала оказались под амореями, затем отошли к Вавилону, а после — к Ассирии и Персии. Шумеры оставили человечеству библиотеку Ашшурбанапала, сказание о Гильгамеше, 60-ричную систему исчисления (60 минут в часе и 360 градусов в круге — это их наследство), геометрическую архитектуру городов, судебную систему, суд присяжных, двухпалатный парламент, школы, университеты и изобрели клинопись. Шумерский язык существовал в качестве государственного задолго после того, как сами шумеры перестали играть в государстве основную роль. Шумеры исчезли, их язык считается мертвым и до сих пор не воспроизведено его фонетическое звучание. Когда клинопись расшифровали, стало ясно, что язык принадлежит к семье агглютинативных языков, и родственными ему являются тюркские языки, фино-угорские, грузинский, абхазо-адыгские и нахско-дагестанские языки. В эту же семью входит дравидийский язык, на котором говорят на юге Индии, что может говорить об индийском происхождении шумеров. Разумеется, на роль наследников в первую очередь претендуют народы, которые живут или жили на территории царства. Например, ассирийцы, арабы, евреи.
Ассирийцы
Предками ассирийцев были говорившие на арамейском языке народы Месопотамии: древние ассирийцы, амореи и жители шумерского царства: аккадцы, халдеи и арамеи. Есть версия, что многие из них смешивались с шумерами, а значит, являются носителями их генов. В России сейчас проживает 11 084 ассирийца.
Евреи
Евреи возводят свое шумерское происхождение к предкам пращура Авраама, который жил в шумерском городе Ур. Если этимология имен потомков исследователям Авраама ясна, то его родственники носят не семитские имена. Отца его зовут Терах (Фарра) деда — Нахор и братьев — Аран и Нахор. О том, что Авраам не был семитом и не знал семитского языка, говорит тот факт, что в Ханаане, куда он ушел, местные люди не понимали ни его, ни его соплеменников. Прямого указания на то, что Авраам был шумером, нет. В нем могла течь аккадская кровь или смешанная — аккадско-шумерская. В пользу того, что он был шумером, говорит его знатное происхождение (его принимал сам фараон), ведь шумеры занимали высокие должности. В России живет 156 801 евреев.
Арабы
Поскольку арабы ведут своею генеалогию от потомка Авраама Измаила, то, разумеется, они вправе считаться потомками шумеров, тем более, что до сих пор населяют Месопотамию. Ученые-генетики из Ирака и Италии в 2011 году провели исследования арабов, живущих в болотах на ирано-иракской границе, и выяснили, что четверть жителей является потомками шумеров. Сейчас в нашей стране живет 9 583 араба, среди которых есть выходцы из Месопотамии.
Татары и чуваши
На происхождение от шумеров претендуют татары и чуваши. При этом народы опираются на сходство их языков с шумерским. Литературовед Олжас Сулейменов нашел 60 слов шумерского языка, которые схожи с тюркскими. Это основные слова, которые слегка варьируются в разных языках: ада — отец, ама — мать, ере — муж, ме — я, зе — ты, кир — земля, уд — огонь, удун — дерево, дингир — небо, тенгир — бог. Он считает, что шумерский и тюрский языки оказывали друг на друга влияние или имели общие корни. Возможно, народы жили рядом и могли смешиваться. Даже русский «богатырь» может иметь шумерские корни, ведь один из героев эпоса о Гильгамеше носит имя Бирхуртур. А имя Боходир и Боходур до сих пор носят многие узбеки и другие жители Азии. В России проживает 5 310 649 татар, 1 435 872 чувашей, 289 862 узбеков. В Среднюю Азию шумеры могли уходить от войн. В Туркменистане в советское время был найден ряд артефактов, идентичных шумерским, которые датируются IV веком до н.э.,. воинский шлем, найденный в Кара-Тепе повторяет шумерские шлемы ранней династии. Данные современных раскопов говорят о том, что в 2300-2250 годах до н.э. народы Месопотамии мигрировали в Туркмению и на территорию современного Синьцзяна (Китай), то есть территория Средней Азии подверглась серьезному влиянию шумеров. [С-BLOCK] А что говорят генетики? В их рядах нет единства. По гипотезе профессора Анатолия Клесова, шумеры — это народ, входящий в состав древних эрбов, обитавших в Прикаспийских степях 6 500 лет назад. Их потомки несут в генах гаплогруппу R1b или R1b1a2. Такие гаплогруппы встречаются у армян (до четверти населения), евреев, славян, арабов, жителей Средиземноморья и Западной Европы. Другие генетики считают, что эти гаплогруппы принадлежат не шумерам, а хурритам. А потомков шумер нужно вычислять по гаплогруппе J2, которая распространена среди арабов, ассирийцев, армян и некоторых народов Западной Европы. Таким образом, сейчас в России живет 1182388 армян, 156 801 евреев и 111 016 896 русских — и все они потенциальные потомки шумеров. Но ученые признаются, что исследования носят весьма неполный характер и дополнить их можно, лишь проведя масштабные исследования шумерских захоронений. А пока — шумеров можно искать другими способами. В том числе, сравнивая языки, культуры и артефакты. Исчезнуть они не могли, а значит, они живут среди нас.