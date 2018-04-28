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В Совфеде рассказали о количестве незаконно выведенных за эпоху Путина денег
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В Совфеде рассказали о количестве незаконно выведенных за эпоху Путина денег 

Карельские вести 2 часа назад
430 миллиардов долларов могли быть вложены в экономику страны, считает сенатор Бондарев
Более 430 миллиардов долларов, согласно независимым оценкам, незаконно вывели из России за последние 17 лет. Об этом со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева сообщает «КВ».
«Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — отметил сенатор.
По словам Бондарева, незаконный вывод капитала из России является одной из ключевых проблем страны. Ее разрешение существенно повлияет на реализацию возможности прорывного развития экономики.
Сенатор отметил, что для совершенствования законодательства и правоприменительной практики в области противодействия экономическим преступлениям комитет по обороне и безопасности Совфеда предложил ряд мер. Они, в частности, предполагают формирование «новых правовых и организационных механизмом, направленных на своевременное выявление и пресечение мнимых, притворных сделок в сфере внешнеэкономической деятельности, а также выявление и пресечение деятельности организаций, создаваемых для уклонения от уплаты налогов в России».
Кроме того, комитет предложил реформировать систему банковского надзора в области фиксации и хранения информации о деятельности кредитных организаций.
25 апреля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что российские чиновники замешаны в выводе средств и проведении сомнительных операций на несколько миллиардов рублей. Конкретные фамилии он называть не стал, однако отметил, что вся информация направлена в правоохранительные органы.
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