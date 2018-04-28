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Более 100 человек в Карелии сдали кровь на «Субботе донора»
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Более 100 человек в Карелии сдали кровь на «Субботе донора» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Главврач республиканской станции переливания поблагодарила доноров за неравнодушие и поддержку.
В Карелии к Национальному дню донора крови провели акцию «Суббота донора». Республиканская станция переливания крови приняла в рамках акции 160 жителей Петрозаводска и Карелии, из них 136 смогли выполнить донорскую функцию, сообщает пресс-центр Минздрава региона.
— Мы рады, что с каждым годом находится все больше людей, готовых посвящать свое время безвозмездной помощи нуждающимся. Донорское движение сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни.
Мы говорим спасибо донорам за активную гражданскую позицию, неравнодушие, заботу, поддержку и душевное тепло,
— сказала главврач станции Ирина Пушкарева.
По материалам: ptzgovorit.ru
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