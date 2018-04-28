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УК в Башкирии оштрафовали за не сделанный вовремя перерасчёт за комуслуги
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УК в Башкирии оштрафовали за не сделанный вовремя перерасчёт за комуслуги 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Управляющую компанию в Белокатайском районе оштрафовали за то, что она вовремя не сделала перерасчет комуслуг по заявлению жителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Ещё в январе этого года мужчина обратился в ООО «ЖКХ Ургалинское» по вопросу перерасчета платы за комуслуги. Сотрудники приняли и зарегистрировали его заявление, но не рассмотрели. Когда заявитель не получил ответ через месяц, он пожаловался на управляющую компанию в прокуратуру.
Прокурор Белокатайского района внес в адрес директора ООО «ЖКХ Ургалинское» представление об устранении нарушений и оштрафовал на 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. После этого организация рассмотрела обращение жильца и перерасчитала ему размер платы за комуслуги.
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