Возобновление строительства ЖК «Мультиплекс КИНО» в Краснодаре упирается в проблемы с землей

Долгострой будет передан инвестору. Им выступит компания компания ООО «Телекомстрой». Заключение строительно-технической экспертизы получено. Застройщик оценил риски и согласился продолжить работы по возведению всех литеров ЖК «Мультиплекс КИНО».

Однако стройплощадка до сих пор «заморожена», что вызывает негодование дольщиков. [news id=18596]

— Чтобы он смог приступить к достройке вашего дома в законном порядке, предстоит пройти ряд процедур, в том числе судебных. Рассчитываю на ваше содействие и участие дольщиков. Это поможет быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. — Обратился к гражданам Евгений Первышов.

Проблема возобновления работ заключается в том, что стройплощадку и землю под ЖК необходимо официально передать инвестору. А собственник участка сбежал, его местонахождение неизвестно.

Получается, что без передачи прав на собственность инвестор не может получить техусловия на подведение и подключение коммуникаций.

Решить этот вопрос теперь возможно лишь в судебном порядке.

Этим займутся юристы дольщиков, которым окажут содействия и представители администрации.

Напомним, что недавно в Краснодарском крае был принят новый закон о защите прав дольщиков. Администрации муниципалитетов продолжают работу по решению проблем с долгостроями.

Очевидно, данная ситуация усугублялась на протяжении многих лет и связана она с коррупцией. Так, например, в середине месяца силовики провели спецоперацию по задержанию чиновников представителей строительного бизнеса, причастных к обману дольщиков.

СПРАВКА:

ЖК «Мультиплекс КИНО» состоит из двух 5-секционных 22-этажных 648-квартирных жилых домов. Строительство литера 1 по ул. Уральской, 100 выполнено на 60% — возведен монолитный каркас (22 этажа), частично выполнена кладка стен и установка окон. Строительная готовность второго литера по ул. Уральской, 100/5 составляет 40%. Возведён монолитный каркас здания на уровне 12-го этажа.