В канун празднования 73-летия Великой Победы учащиеся СОШ № 17 посетили музей УМВД России по г. Севастополю

Также Ольга Алексеевна напомнила ребятам об исторических событиях героической обороны Севастополя в 1941-1942 гг. Она подчеркнула, что 250-дневная оборона города-героя имела огромное военное и политическое значение. Солдаты и матросы, вдохновляемые стойкостью и подвигами своих предков, защищавших Севастополь в Крымской войне, стояли до последнего, не дрогнув перед противником. Для советских людей и всего мира Севастополь стал символом мужества, твердости духа, безграничной любви к Родине.

Ребята смогли детально рассмотреть экспонаты в виде подлинных документов, обмундирования разных эпох, боевых наград и оружия.