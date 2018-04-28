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В канун празднования 73-летия Великой Победы учащиеся СОШ № 17 посетили музей УМВД России по г. Севастополю
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В канун празднования 73-летия Великой Победы учащиеся СОШ № 17 посетили музей УМВД России по г. Севастополю 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Главный хранитель фондов культурного центра УМВД России по г. Севастополю Ольга Кашицина рассказала ребятам об истории становления органов внутренних дел Севастополя и о героическом прошлом сотрудников милиции, защищавших город в годы Великой Отечественной войны.
Также Ольга Алексеевна напомнила ребятам об исторических событиях героической обороны Севастополя в 1941-1942 гг. Она подчеркнула, что 250-дневная оборона города-героя имела огромное военное и политическое значение. Солдаты и матросы, вдохновляемые стойкостью и подвигами своих предков, защищавших Севастополь в Крымской войне, стояли до последнего, не дрогнув перед противником. Для советских людей и всего мира Севастополь стал символом мужества, твердости духа, безграничной любви к Родине.
Ребята смогли детально рассмотреть экспонаты в виде подлинных документов, обмундирования разных эпох, боевых наград и оружия.
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