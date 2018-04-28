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Участок дублера ул. Шарикоподшипниковская станет односторонним с 21 мая
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Участок дублера ул. Шарикоподшипниковская станет односторонним с 21 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
C 21 мая участок дублера ул. Шарикоподшипниковская станет односторонним, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«Новая схема движения будет введена на юго-востоке Москвы. С 21 мая 2018 г. участок дублера ул. Шарикоподшипниковская по направлению от д. 18 до 1-й ул. Машиностроения станет односторонним», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на этом участке расположены магазины, аптека, отделения банка и почты, а организовать парковочные места при наличии двустороннего движения невозможно. Введение одностороннего движения позволит создать порядка 55 парковочных мест.
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