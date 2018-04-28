Участников «iВолги-2018» ждут новые смены, международные эксперты и всероссийская школа молодых писателей

Форум пройдет на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Традиционно «iВолга» проходила в июне, но в этом году перенос на более позднее время связан с проведением в губернии игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

На поляне соберутся две тысячи ребят со всех регионов ПФО.

Врио руководителя областного департамента по делам молодежи Сергей Бурцев отметил, что в этом году «iВолга» пройдет не менее масштабно. Он напомнил, что сейчас на официальном сайте ведется регистрация потенциальных участников форума. Обязательным условием для участия является возраст ребят от 18 до 30 лет, а также наличие проекта. На 26 апреля на сайте зарегистрировалось 1600 человек со всего Приволжья.

"На форуме ребята пройдут не только насыщенную тренинговую программу, познакомятся с интересными людьми, завяжут новые деловые и дружеские отношения. Каждый участник получит возможность побороться за грант, и направить его на реализацию своего проекта", — сказал Сергей Бурцев. На сегодняшний день грантовый фонд составляет более 8 млн рублей. Как отметил руководитель департамента это сумма в перспективе может быть увеличена.

Также Сергей Бурцев рассказал, что в этом году традиционно будет работать девять смен, но их состав немного поменяется.

Смена «Наука и образование» заменит смену «Инновации и техническое творчество», а новая смена «Лига труда» вытеснила смену «Малая родина — большие возможности».

"Мы ведем переговоры, чтобы смена «Наука и образование» стала общероссийской и в ней смогли принять участие ребята не только из регионов Приволжья. Также мы рассчитываем, что смена «Поколения добра» станет федеральной. 2018 год объявлен годом добровольцев, и поэтому смена должна стать открытой для всех", — пояснил Сергей Бурцев.

Директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк рассказала о новшествах которые ожидают участников и гостей форума. В этом году впервые в рамках смены «Культурный бум» пройдет всероссийская школа писателей. Здесь возрастные границы участников расширены до 35 лет. Также на поляну ожидается приезд волонтеров серебряного возраста. Это добровольцы, возраст которых от 45 лет.

"Образовательная программа будет носить межсменный характер. На поляне заработает специальная площадка для обмена опытом — школа проектов. Она пройдет с 27 по 30 июля. В школе будет работать четыре направления: социальные проекты, бизнес-проекты, социокультурные проекты и медиа-проекты", — отметила директор форума.

Особенностью этого года станут также приглашенные международные эксперты, которые поделятся своим опыт с участниками всех смен.

Как и в прошлые годы в рамках специально организованного «инклюзивного городка» на поляну приедут ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Наравне с остальными участниками они смогут представить свои проекты и побороться за гранты. Ожидается, что жителями «инклюзивного городка» станут 60 человек — 50 участников и 10 сопровождающих.

В этом году на «iВолге» в очередной раз состоится молодежный российско-китайский форум «Волга-Янцзы». «Российско-китайский форум проводится в Самаре каждые два года. В этом году планируется обширное участие иностранных гостей. Пять дней ребята из Китая проведут на поляне „iВолги“, и будут принимать участие в образовательной программе. Остальные пять дней будут посвящены посещению ведущих вузов области и экскурсии в город Ульяновск », — сказала Кристина Попова.

Также в этом году участников ждет насыщенная культурно спортивная жизнь. На форуме в третий раз пройдет первенство ПФО по парашютному спорту, окружной фестиваль по воркауту, а также фестиваль ГТО.