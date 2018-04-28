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Школьник в Иваново ранил себя ножом, играя Отелло в спектакле
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Школьник в Иваново ранил себя ножом, играя Отелло в спектакле 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Управление образования администрации Иваново проводит служебную проверку инцидента во время спектакля, в котором школьник, играя Отелло, так вошел в роль, что ранил себя ножом.
По информации интернет-издания IvanovoNews, инцидент произошел 23 апреля в ивановском госуниверситете. Во время спектакля в рамках традиционных «Шекспировских чтений» девятиклассник, игравший Отелло, так вжился в роль, что ударил себя ножом слишком сильно и нанес себе рану. Мальчику, утверждает издание, вызвали скорую помощь.
"Мы подтверждаем, что такой случай был. Управление образования проводит служебную проверку", — сказала РИА Новости представитель администрации Иваново.
Подробностей чиновники не раскрывают, ссылаясь на то, что делом занялись следственные органы. В университете также отказались комментировать произошедшее.
Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что спектакль дети репетировали около трех недель, но никаких неприятностей на репетициях не было.
РИА Новости пока не располагает комментарием следственных органов.
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