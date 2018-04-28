Городские экскурсии по дорогам Великой Отечественной войны проведут в Ставрополе

Ставрополе разработали пеший экскурсионный маршрут «Дороги Великой Отечественной войны», посвященные 73-й годовщине Победы. Экскурсии пройдут 4 и 5 мая.

«Принять участие в познавательном проекте и поближе познакомиться с уникальной 240-летней историей Ставрополя приглашаются все жители и гости города», — сообщается на сайте городской администрации.

Экскурсии будут начинаться в 11:00 возле городского железнодорожного вокзала. Чтобы принять присоединиться к группе, нужно предварительно записаться через телефон мэрии.