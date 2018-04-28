Российская сноубордистка скончалась в возрасте 15 лет

25 апреля она решила навестить свою подругу в подмосковных Люберцах . Придя в гости, девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание. Приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть подростка, сообщает телеканал «360».

По словам её отца, за пять дней до смерти Дарья проходила медобследование, которое не выявило нарушений в организме.

Причина смерти станет известна через месяц после проведённой экспертизы.