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Российская сноубордистка скончалась в возрасте 15 лет
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Медведев высказался об уходе на отдых

Российская сноубордистка скончалась в возрасте 15 лет 

RT на русском 2 часа назад
25 апреля она решила навестить свою подругу в подмосковных Люберцах. Придя в гости, девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание. Приехавшая на место происшествия скорая констатировала смерть подростка, сообщает телеканал «360».
По словам её отца, за пять дней до смерти Дарья проходила медобследование, которое не выявило нарушений в организме.
Причина смерти станет известна через месяц после проведённой экспертизы.
Ранее скончался абсолютный чемпион СССР по горнолыжному спорту 1968 года Василий Мельников.
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