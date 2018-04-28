Сам себе электростанция. Британский стартап придумал нестандартный способ экономить на электричестве

Основатель и руководитель британского энергетического стартапа OVO Energy Стивен Фицпатрик считает, что энергетику ожидает весьма радужное будущее. В этом будущем мы сможем приобретать электроэнергию для домов тогда, когда спрос на нее (и ее цена) будут невысокими, а при пиковых тарифах, наоборот, продавать электричество. Наши машины не только будут самостоятельно заряжаться, но и станут передвижными аккумуляторами для хранения электроэнергии. Все эти процессы будут управляться умным программным обеспечением, приспосабливающимся к потребностям и к погодным условиям.

«Когда я думаю об энергетическом рынке будущего, я действительно представляю себе сеть распределенных энергетических ресурсов. Каждый дом займет центральное положение на своем собственном энергетическом рынке», — рассказал Стивен Фицпатрик в интервью Forbes . Ирландский предприниматель представил несколько технологий, благодаря которым такое будущее становится вполне возможным.

Накапливай энергию

В 2015 году Илон Маск показал миру литий-ионный аккумулятор Tesla Powerwall, позволяющий хранить солнечную энергию. Это событие ознаменовало революционные изменения в области хранения энергии дома. Сейчас Стивен Фицпатрик считает, что стартап OVO Energy справится с этой задачей лучше. Недавно его компания представила новый аккумулятор для хранения энергии дома Home Energy Storage. «Человечество переходит от централизованной энергетики к малой или же распределенной энергетике, так что в каждом доме должен появиться собственный накопитель энергии», — заявил предприниматель.

Ключевое различие между аккумуляторами OVO Energy и Tesla Powerwall состоит в том, что европейская компания спроектировала аккумулятор таким образом, что его можно использовать даже тогда. когда дом не оснащен солнечными батареями. Вместо солнечной энергии Home Energy Storage способен приобретать энергию в электросети днем, пока ее цена невысока, и хранить ее. Затем приобретенную ранее электроэнергию можно будет использовать вечером, когда цены на электричество возрастут.

Выгодная покупка и продажа электроэнергии возможна благодаря умному программному обеспечению VCharge, которое также разработала компания Фицпатрика. VCharge анализирует данные местной электросети о текущем предложении, спросе и ценах, а также дает прогноз о том, насколько высокими будут спрос и предложение в будущем с учетом погодных условий. Так софт решает, когда выгоднее всего приобретать энергию для хранения в аккумуляторе для ее последующего использования. «Через 20 лет рынок энергетики будет больше зависеть от программного обеспечения, чем от самой энергии», — убежден Фицпатрик.

Когда потребитель продает электричество

Последняя представленная технология — это разработанная в партнерстве с Nissan двунаправленная электростанция для зарядки электромобилей. По заявлению руководства OVO Energy, это изобретение не имеет аналогов в мире. Благодаря новой технологии владельцы электрокаров Nissan Leaf не только смогут заряжать автомобили, но и продавать электричество местной энергосети в моменты пикового потребления электричества. По данным OVO Energy, это позволит владельцам электромобилей сэкономить более £250 ($354) в год.

Компания Ovo Energy появилась в Великобритании в 2009 году, вскоре на рынок вышел похожий стартап под названием Bulb. В результате роста новых игроков доля рынка «большой шестерки» главных энергетических компаний Британии уменьшилась. Это дает Фицпатрику основания для того, чтобы рассказывать о неизбежности перехода Европы к децентрализованной энергетике. «Рынок энергетических компаний, специализирующихся на создании больших централизованных систем и управляющих электростанциями и электросетями, сокращается», — заявил бизнесмен.

Причина в том, что стоимость энергии солнца, ветра и геотермальных источников не зависит от масштаба производства, как это происходит с традиционными угольными, газовыми и атомными электростанциями. Из-за этого оказывается, что солнечная батарея на крыше частного дома настолько же эффективна, как солнечная батарея на крыше солнечной электростанции. Стивен Фицпатрик полагает, что гиганты энергетической промышленности должны впасть в панику, ведь если они не перейдут на более экологическое и чистое производство энергии, их вскоре заменят приверженцы другого подхода к энергетике.

Перевод Полины Шеноевой